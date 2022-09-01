Перша ракетка України знялася з US Open-2022: відома причина

Найкраща тенісистка України Ангеліна Калініна більше не зіграє на цьогорічному US Open.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Українка знялася з матчу другого раунду одиночного розряду проти Петри Квітової із Чехії (№21 WTA).

Як зазначає WTA Insider, Калініна відмовилася від подальших одиночних і парних змагань через хворобу.

Anhelina Kalinina has withdrawn from singles and doubles due to illness.



Petra Kvitova receives a walkover into the third round and will face either Garbiñe Muguruza or Linda Fruhvirtova.#USOpen — WTA Insider (@WTA_insider) September 1, 2022

Таким чином Квітова без боротьби вийшла до третього кола змагань. Там її очікує матч проти переможниці протистояння Гарбіньє Мугуруса (№10 WTA) - Лінда Фругвіртова (№167 WTA).

Нагадаємо, що українська тенісистка Дар'я Снігур не зуміла пробитися до третього кола турніру Великого шолома.

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