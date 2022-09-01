Перша ракетка України знялася з US Open-2022: відома причина

Українська тенісистка Ангеліна Калініна достроково завершила виступи в основі Відкритого чемпіонату США.
Найкраща тенісистка України Ангеліна Калініна більше не зіграє на цьогорічному US Open.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Українка знялася з матчу другого раунду одиночного розряду проти Петри Квітової із Чехії (№21 WTA).
Як зазначає WTA Insider, Калініна відмовилася від подальших одиночних і парних змагань через хворобу.
Anhelina Kalinina has withdrawn from singles and doubles due to illness.— WTA Insider (@WTA_insider) September 1, 2022
Petra Kvitova receives a walkover into the third round and will face either Garbiñe Muguruza or Linda Fruhvirtova.#USOpen
Таким чином Квітова без боротьби вийшла до третього кола змагань. Там її очікує матч проти переможниці протистояння Гарбіньє Мугуруса (№10 WTA) - Лінда Фругвіртова (№167 WTA).
Нагадаємо, що українська тенісистка Дар'я Снігур не зуміла пробитися до третього кола турніру Великого шолома.
Читайте також:
Скандал на US Open: 16-річну тенісистку після перемоги поплескали по сідницях її батько і тренер (відео)
40-річна Серена Вільямс здолала другу ракетку світу на останньому для себе US Open
Український тенісист вперше в кар'єрі завоював трофей на турнірі ATP