Гендиректор МАГАТЕ та більшість членів делегації залишили ЗАЕС: в "Енергоатомі" повідомили результати інспекції

Після інспекції частина місії з Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) залишила окуповану росіянами Запорізьку ЕАС.

На захопленій РФ АЕС представники МАГАТЕ перебували декілька годин.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Станом на 18:00 1 вересня 2022 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС. Разом з ним зі станції поїхали більшість членів делегації", - сказано у заяві.

Додають, наразі на ЗАЕС із 13 представників делегації МАГАТЕ залишились 5 експертів, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції. Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізький АЕС до 3 вересня.

Як повідомляли раніше, оглянувши станцію очільник місії МАГАТЕ дав перший коментар на Запорізькій АЕС. За його словами, міжнародні експерти змогли побачити "ключові речі" у перші години візиту на тимчасово окуповану територію Запорізької АЕС 1 вересня.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ 1 вересня дісталася Запорізької АЕС, попри обстріли з боку російських військ, які ті влаштували вздовж маршруту місії. Зокрема, у місії було три завдання: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

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