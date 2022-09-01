Гендиректор МАГАТЕ та більшість членів делегації залишили ЗАЕС: в "Енергоатомі" повідомили результати інспекції

Після інспекції частина місії з Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) залишила окуповану росіянами Запорізьку ЕАС.
На захопленій РФ АЕС представники МАГАТЕ перебували декілька годин.
Про це повідомляє "Енергоатом".
"Станом на 18:00 1 вересня 2022 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС. Разом з ним зі станції поїхали більшість членів делегації", - сказано у заяві.
Додають, наразі на ЗАЕС із 13 представників делегації МАГАТЕ залишились 5 експертів, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції. Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізький АЕС до 3 вересня.
Як повідомляли раніше, оглянувши станцію очільник місії МАГАТЕ дав перший коментар на Запорізькій АЕС. За його словами, міжнародні експерти змогли побачити "ключові речі" у перші години візиту на тимчасово окуповану територію Запорізької АЕС 1 вересня.
Нагадаємо, місія МАГАТЕ 1 вересня дісталася Запорізької АЕС, попри обстріли з боку російських військ, які ті влаштували вздовж маршруту місії. Зокрема, у місії було три завдання: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.
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