Гурт Red Hot Chili Peppers підтримав українців на своєму концерті

Американський гурт Red Hot Chili Peppers вже не вперше висловлює свою позицію.

На своєму концерті у Маямі рокгурт Red Hot Chili Peppers привернув увагу глядачів до війни в Україні. Так, під час виступу фронтмен колективу Ентоні Кідіс вийшов на сцену з українським прапором на плечах.

Пізніше світлина з заходу з’явилася на офіційній сторінці Red Hot Chili Peppers у Facebook.

"Любимо Україну", - підписали фотографію американські музиканти.

Red Hot Chili Peppers / Фото: facebook.com/ChiliPeppers

Гурт Red Hot Chili Peppers вже не вперше висловлює свою підтримку нашій країні. У квітні музиканти взяли участь у благодійному онлайн-марафоні Stand Up For Ukraine. Тоді колектив закликав увесь світ попіклуватися про біженців з України. До того ж, американський рокгурт вже двічі приїзжав до Києва з концертами - 2012 та 2016 років.

Нагадаємо, нещодавно французька актриса Катрін Деньов підтримала Україну під час свого виходу на Венеціанському кінофестивалі - зірка одягла сорочку з синьо-жовтим прапором.

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