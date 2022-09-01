Як позбутися комарів: ефективні лайфгаки

Для того, щоб захиститися від цих настирливих комах, можна скористатися відомими засобами в магазині, багато з яких викликає алергію. Розповідаємо про використання запахів, які ефективно відлякують комах, про репелент, який можна виготовити самостійно для боротьби з комарами.

Для того, щоб самостійно приготувати засіб для боротьби з комарами в оселі потрібен головний інгредієнт — олія лимонного евкаліпта, розповідає Express. Саме цей запах широко використовують для відлякування комарів.

Для того, щоб створити репелент, потрібно змішати одну частину олії лимонного евкаліпта з 10 частинами будь-якої олії. Олію лимонного евкаліпта також можна змішати з водою, для цього можна просто додати від 5 до 10 крапель олії в контейнер з водою. Суміш можна помістити в порожню пляшку з розпилювачем і використовувати в будинку, саду або навіть на шкірі. До речі, запах евкаліпта відлякує не лише комарів, а й кліщів.

Які ще запахи відлякують комарів

М'ята має різкий запах, який дуже не люблять комарі. Якщо дрібно покришити листя цієї рослини та натертися соком, комарі «обходитимуть» вас стороною за кілька метрів. Слід зазначити, що м'ята допомагає не лише захиститися від кровопивців, але й зняти запалення та набряк після укусу.

Базилік — ще одна рослина, яка змушує комарів рятуватися втечею. На відміну від евкаліпта, його можна виростити не лише у горщику, а й на грядці. До того ж базилік можна використовувати так само як м'яту, порубати ножем і натертися свіжим листям, широко використовується ефірна олія базиліка.

Часник. Цей овоч росте на кожному городі, а ось про його репелентні властивості знають далеко не всі. Натиратися часником зовсім необов'язково — достатньо з'їсти зубчик-другий. Річ у тому, що свою жертву комарі знаходять по запаху: нюхові рецептори комарів налаштовані на виявлення речовин, які виділяються з потом людини. Коли часник потрапляє в наш організм, то починає виділятися на шкірі разом із потом і відлякувати комах.

Календулу, або нігтики легко знайти не тільки на будь-якій дачній ділянці, але і на кожній міській клумбі. Ці квіточки згубні для комарів. Тому обов'язково посадіть календулу на городі, і не забувайте час від часу приносити букети з цих квітів до хати.

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