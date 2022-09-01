Как избавиться от комаров: эффективные лайфгаки

Для того, чтобы защититься от этих назойливых насекомых, можно воспользоваться известными средствами в магазине, многие из которых вызывает аллергию. Рассказываем об использовании эффективно отпугивающих насекомых запахов о репелленте, который можно изготовить самостоятельно для борьбы с комарами.

Для того чтобы самостоятельно приготовить средство для борьбы с комарами в доме нужен главный ингредиент – масло лимонного эвкалипта, рассказывает Express. Именно этот запах широко используется для отпугивания комаров.

Для того чтобы создать репеллент, нужно смешать одну часть масла лимонного эвкалипта с 10 частями любого масла. Масло лимонного эвкалипта можно смешать с водой, для этого добавить от 5 до 10 капель масла в контейнер с водой. Смесь можно поместить в пустую бутылку с распылителем и использовать в доме, саду или даже на коже. Кстати, запах эвкалипта отпугивает не только комаров, но и клещей.

Какие еще запахи отпугивают комаров

Мята имеет резкий запах, который очень не любят комары. Если мелко покрошить листья этого растения и натереться соком, комары будут обходить вас стороной за несколько метров. Следует отметить, что мята помогает не только защититься от кровопийц, но и снять воспаление и отек после укуса.

Базилик – еще одно растение, заставляющее комаров спасаться бегством. В отличие от эвкалипта, его можно вырастить не только в горшке, но и на грядке. К тому же базилик можно использовать так же как мяту, порубить ножом и натереться свежими листьями, широко используется эфирное масло базилика.

Чеснок. Этот овощ растет на каждом огороде, а вот о его репеллентных свойствах знают далеко не все. Натираться чесноком совсем необязательно – достаточно съесть зубчик-другой. Дело в том, что свою жертву комары находят по запаху: обонятельные рецепторы комаров настроены на обнаружение веществ, выделяемых с потом человека. Когда чеснок попадает в наш организм, то начинает выделяться на коже вместе с потом и отпугивать насекомых.

Календулу, или ноготки можно легко найти не только на любом дачном участке, но и на каждой городской клумбе. Эти цветочки губительны для комаров. Поэтому обязательно посадите календулу на огороде и не забывайте время от времени приносить букеты из этих цветов в дом.

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