История продолжается: Макрон заявил, что будет и дальше говорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он будет продолжать дипломатические разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Заметим, что после вторжения Путина в Украину Макрон один из немногих мировых лидеров, который не отказался общаться с главой Кремля и продолжает поддерживать с ним диалог.
Об этом Макрон сказал 1 сентября во время встречи с французскими дипломатами, пишет Le Figaro.
"Мы не должны подвергаться какой-либо ложной морали, которая сделает нас бессильными. Работа дипломата – разговаривать со всеми, особенно с людьми, с которыми мы не общаемся. Поэтому мы будем продолжать это делать (говорить с Путиным – ред.) в согласии с нашими союзниками", — отметил он.
Напомним, после продолжавшегося перерыва 19 августа президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. В ходе разговора политики обсудили вопросы Запорожской АЭС и российской войны в Украине.
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