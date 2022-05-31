З чим не можна пити каву: не всі про це знають

З чим не можна пити каву: не всі про це знають

Кава - улюблений напій мільйонів, з кави, зазвичай, починається ранок, кавою завершується сніданок. Але далеко не усі продукти можна поєднувати з кавою. Вживання кави після їди впливає на засвоювання організмом деяких мінералів та вітамінів. У випадку їх дефіциту, краще не вживати такі продукти разом з кавою.

З чим не можна пити каву та чому

Каву не можна пити з продуктами, які містять кальцій

Потрібно уникати поєднання кави з молочними продуктами. В першу чергу це стосується літніх людей. З кожною чашкою кави виводиться 2-3 мг кальцію, добова норма 1 тисяча мг кальцію. Тому, щоб знизити ризик переломів кісток, і рекомендується випивати на день не більше 3- чашок кави. А якщо хочеться з'їсти на сніданок сирників, краще зачекати годину.

Але кава без кофеїну не впливає на засвоєння кальцію.

Цинк погано засвоюється після кави

Якщо продуктам, що містять кальцій не шкодить кава без кофеїну, то її любителям так само як любителям звичайної кави краще не пити її разом з продуктами, що містять цинк через те, що цинк в такому разі може не засвоїтись організмом. Тому краще не пити каву після вживання червоного м'яса, птаха, устриць, бобів та гороху.

Каву краще не пити з продуктами, які містять рослинні джерела заліза.

Особливо це стосується веганів та вегетаріанців. Рослинні продукти містять негемове залізо, яке є основним джерелом такого заліза саме для веганів. Поліфеноли, сполуки, що є у каві, зв'язуються з негемовим залізом і зменшують його засвоєння. Тому потрібно уникати вживання кави з такими залізовмісними продуктами, як горох, боби. сочевиця, нут, соєві продукти.

Не пийте каву, коли приймаєте вітаміни

Кофеїн негативно впливає на засвоєння вітамінів, тому не рекомендується вживати каву в один приймання з вітамінними та мінералами. Між чашкою кави та приймання вітамінів чи мінералів повинен бути інтервал не менш як годину.

Не пийте кави разом з алкоголем

Енергія, яку надає чашка кави після алкоголю може ввести в оману, людина недооцінить інтоксикацію, яка наступає внаслідок приймання алкоголю. Крім того, суміш кави з алкоголем перевантажує печінку.

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