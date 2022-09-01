Під Києвом знайшли тіло ще одного закатованого окупантами цивільного

Чоловіку зав’язали руки, вдягнули на голову чохол і стратили.

У Київській області у селі Здвижівка (Бучанський район) знайшли тіло ще одного цивільного, якого закатувала російська армія.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.

"Зав’язали руки, вдягнули на голову чохол і стратили. Тіло цього закатованого окупантами чоловіка ми виявили сьогодні на колишніх позиціях армії Російської Федерації в Здвижівці", - повідомив він.

Нєбитов зазначає, що приблизний вік загиблого 40-50 років.

"На шиї і тулубі виявлено пошкодження. Вбитий був одягнутий у високі чоботи, мав при собі годинник марки Seiko. Якщо ви пізнали речі і маєте інформацію про загиблого, прошу повідомляти до поліції", - пише начальник поліції Київщини.

Андрій Нєбитов повідомив, що загалом в Здвижівці Бучанського району поліція Київщини вже виявила і оглянула більше 16 вбитих окупантами мирних жителів.

Раніше, станом на середину липня, було відомо про 419 вбитих на території Бучанської громади мирних мешканців.

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