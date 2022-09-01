Группа Red Hot Chili Peppers поддержала украинцев на своем концерте

Американская группа Red Hot Chili Peppers уже не в первый раз высказывает свою позицию.

На своем концерте в Майами рок-группа Red Hot Chili Peppers привлекла внимание зрителей к войне в Украине. Во время выступления фронтмен коллектива Энтони Кидис вышел на сцену с украинским флагом на плечах.

Позже фотография с мероприятия появилась на официальной странице Red Hot Chili Peppers в Facebook.

"Любим Украину", — подписали фотографию американские музыканты.

Red Hot Chili Peppers / Фото: facebook.com/ChiliPeppers

Группа Red Hot Chili Peppers уже не в первый раз выражает свою поддержку нашей стране. В апреле музыканты приняли участие в благотворительном онлайн-марафоне Stand Up For Ukraine. Тогда коллектив призвал весь мир позаботиться о беженцах из Украины. К тому же, американская рок-группа уже дважды приезжала в Киев с концертами — в 2012 и 2016 годах.

Напомним, недавно французская актриса Катрин Денев поддержала Украину во время своего выхода на Венецианском кинофестивале – звезда надела рубашку с сине-желтым флагом.

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