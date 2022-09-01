Що входить до безкоштовної неонатальної допомоги в Україні

Допомога немовлятам, які народилися передчасно або мають складну патологію, є безоплатною для їхніх батьків, медзакладам ці послуги оплачуються з держбюджету.

До пріоритетних послуг Програми медичних гарантій-2022 належить "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках".

Про це повідомляють фахівці МОЗ.

Тобто допомога немовлятам, які народилися передчасно або мають складну патологію, є безоплатною для їхніх батьків, медзакладам ці послуги оплачуються з держбюджету. Варто зауважити, що такі послуги є безоплатними в медзакладах, які уклали договори з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Місце реєстрації чи місце фактичного проживання батьків для отримання меддопомоги не мають значення.

Якщо в лікуючого лікаря є обґрунтована підозра на ускладнені або передчасні пологи, патологію в дитини, яка має народитися, — він скерує породіллю до лікарні, яка може надавати неонатальну допомогу. Також допомога надається безоплатно при доставленні бригадою швидкої допомоги, переведенні з іншої лікарні або доставленні виїзною неонатологічною бригадою невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії.

Тариф компенсує:

лікарський та медсестринський догляд 24/7;

інтенсивну терапію новонародженим та надання медпослуг на всіх етапах лікування;

необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;

забезпечення дихальної підтримки;

лікарські засоби з Нацпереліку, медвироби та витратні матеріали згідно з галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів, а також ті, які постачаються за рахунок централізованих закупівель МОЗ, інших програм центрального та місцевого бюджетів тощо.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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