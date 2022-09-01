Місія МАГАТЕ дісталася Запорізької АЕС

Місія Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула 1 вересня на Запорізьку АЕС.
За даними російських засобів масової пропаганди, у колоні місії МАГАТЕ – 9 машин з написом ООН та кілька одиниць автомобілів супроводу.
Про прибуття місії на місце призначення повідомив "Енергоатом".
Наразі більше деталей не повідомляється. Водночас СтратКом ЗСУ опублікував відео з колоною місії МАГАТЕ.
Нагадаємо, у день приїзду МАГАТЕ на ЗАЕС росіяни накрили вогнем Енергодар і били по маршруту місії.
Три години довелося чекати місії, щоб потрапити на непідконтрольну Україні територію.
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