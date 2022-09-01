В Енергодарі перед візитом МАГАТЕ зник мобільний зв'язок

У день прибуття місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС в Енергодарі зникли світло і мобільний зв'язок.
Енергопостачання в Енергодарі не було після ранкових обстрілів.
Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.
Як стверджують пропагандисти, на вулицях немає машин і людей, а більшість магазинів у місті зачинені. Також в Енергодарі зник мобільний зв'язок.
Як пишуть ЗМІ з посиланням на представника МАГАТЕ, прибуття місії агенції на Запорізьку АЕС затримується на три години.
Нагадаємо, в Міненерго розповіли, як росіяни можуть перешкодити роботі МАГАТЕ.
Як повідомляється, у день приїзду МАГАТЕ на ЗАЕС росіяни накрили вогнем Енергодар і б'ють по маршруту місії.
Тим часом через обстріли на Запорізькій АЕС вимкнувся 5-й енергоблок.
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