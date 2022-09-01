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В Энергодаре перед визитом МАГАТЭ исчезла мобильная связь

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В Энергодаре перед визитом МАГАТЭ исчезла мобильная связь

Фото: Associated Press

В день прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в Энергодаре исчезли свет и мобильная связь.

Энергоснабжения в Энергодаре не было после утренних обстрелов.

Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

Как утверждают пропагандисты, на улицах нет машин и людей, а большинство магазинов закрыты в городе. Также в Энергодаре исчезла мобильная связь.

Как пишут СМИ со ссылкой на представителя МАГАТЭ, прибытие миссии агентства на Запорожскую АЭС задерживается на три часа.

Напомним, в Минэнерго рассказали, как россияне могут помешать работе МАГАТЭ.

Как сообщается, в день приезда МАГАТЭ на ЗАЭС россияне накрыли огнем Энергодар и бьют по маршруту миссии.

Тем временем из-за обстрелов на Запорожской АЭС отключился 5-й энергоблок.

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