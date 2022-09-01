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Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС

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Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС

Скриншот с видео

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла 1 сентября на Запорожскую АЭС.

По данным российских средств массовой пропаганды, в колонне миссии МАГАТЭ – 9 машин с надписью ООН и несколько единиц автомобилей сопровождения.

О прибытии миссии на место назначения сообщил "Энергоатом".

Пока больше деталей не сообщается. В то же время, СтратКом ВСУ опубликовал видео с колонной миссии МАГАТЭ.

Напомним, в день приезда МАГАТЭ на ЗАЭС россияне накрыли огнем Энергодар и били по маршруту миссии.

Три часа пришлось ждать миссии, чтобы попасть на неподконтрольную Украине территорию.

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