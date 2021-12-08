Как правильно буксировать автомобиль: полезные советы водителям

Ошибки при буксировке могут стоить водителю очень дорого.

Автомобилист должен быть готов к чему-либо, ведь на дороге бывают очень разные ситуации. В любой момент автомобиль может сломаться и водителю придется вызвать эвакуатор или цепляться на буксир к другому авто.

Большинство водителей делают это совсем не правильно и потом испытывают много проблем. ТСН.Авто подготовил советы, как лучше буксировать авто, чтобы ничего не повредить и доехать безопасно.

В первую очередь – это подготовка к буксировке. На автомобиле, который будут тянуть должен гореть ближний свет. В нем еще обязательно включаем "аварийку". Если у автомобиля разрядился аккумулятор или есть проблемы с электричеством, тогда на задней части авто нужно закрепить аварийный знак. Трос лучше выбрать минимум на 6 метров, ведь когда автомобиль не заводится – значит, можно забыть об усилителе тормозов и руля. Чем длиннее трос тем больше у вас места для маневра.

Теперь перейдем к самому интересному – зацеп троса. Если у вас качественный трос с нормальным карабином, то вам беспокоиться не стоит. Главное найти место крепления для троса. В некоторых автомобилях это специальные уши, которые приварены к несущей части авто, а в некоторых это специальный крюк, который идет в комплекте с машиной и вкручивается в скрытую резьбу. Но, если у вас дешевый малотоннажный трос, то скорее всего он у вас уже порвался. Если нет другого выбора, вы можете вместо карабина закрепить его крепким узлом, если вы умеете его вязать.

Еще одна деталь, о которой все постоянно забывают – это чем-то загрузить натянутый трос. Это нужно для того, чтобы при разрыве троса, он не прилетел по вашему автомобилю и не повредил кузов. Если у вас нет специальных принадлежностей, вы можете накинуть на трос обычный коврик или, например, ненужную куртку. Когда трос треснет, груз прижмет его к земле и никто не пострадает.

Помните, когда вы начали движение, трос должен быть под натяжкой, но делать это нужно очень плавно и осторожно, чтобы в самом начале не остаться без него. Если не придерживаться этого правила, вы будете постоянно тянуть своего спасителя и рвать ему коробку передач. Также в результате сильного рывка можно порвать сам трос и кронштейн.

Будьте всегда на связи. Лучше всего, как только вы начали буксировку, созвонитесь с другим водителем, если в машине есть система hands-free, тогда общайтесь через нее, если нет, тогда используйте громкую связь. Но вы постоянно должны обмениваться информацией, чтобы избежать непредсказуемых неприятностей

Лучше конечно, чтобы ваш автомобиль никогда не ломался, но если понадобится буксировка вы уже будете знать, что делать.

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