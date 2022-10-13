В России IKEA уволила 10 тысяч работников

Компания покинула российский рынок из-за войны РФ против Украины.
В России компания IKEA уволила 10 тысяч работников. В общей сложности на IKEA в РФ работало 12 тысяч россиян.
Об этом пишет AFP со ссылкой на комментарий исполнительного директора INGKA Group Эспера Бродина.
Компания IKEA вышла с российского рынка еще в марте 2022 г. после полномасштабного наступления России на Украину.
Несмотря на выход с российского рынка, в компании заявили о росте продаж на 6%.
Выход IKEA с российского рынка: что известно
Крупнейший в мире шведский продавец мебели ИКЕА 3 марта сообщил, что выходит с российского рынка.
Зная о закрытии ее магазинов в России, граждане начали разгребать с полок все, что есть. Россияне могли даже устроить шарпанину в магазине, чтобы купить там любой товар.
В июне стало известно, что компания продаст 4 своих фабрики в России и увольняет сотрудников.
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