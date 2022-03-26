Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In english

Ведущие производители судовых двигателей разорвали связи с Россией

Дата публикации
Просмотры
1121
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ведущие производители судовых двигателей разорвали связи с Россией

Решения приняты из-за войны в Украине.

Финская Wartsila, ведущий производитель судовых двигателей, приостановила работу с РФ. А германская MAN Energy Solutions пересматривает договоры, усиливая торговое давление на Москву.

Об этом пишет Reuters.

"Wartsila приостановила все поставки и продажи в РФ и Беларусь из-за войны в Украине", — сказал представитель компании.

В частности, прекращено обучение по использованию двигателей и судовых технологий для российских компаний.

MAN Energy Solutions также приостановила обучение по использованию своего оборудования в России, сообщили два источника издания. Спикер компании заявил, что компания "на 100% выполняет введенные санкции".

"Все существующие контракты и заказы, связанные с Россией, должны пересматриваться в каждом частном случае", — говорится в заявлении MAN Energy Solutions.

Напомним, работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.

Читайте также:

Следующая публикация