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Великобритания ввела санкции против российского производителя дронов

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Великобритания ввела санкции против российского производителя дронов

Getty Images

Беспилотники именно этого производителя используют оккупанты на территории Украины.

Правительство Великобритании ввело новые санкции против 65 физических и юридических лиц, причастных к враждебному вторжению России в Украину.

Об этом пишет разведка Минобороны Британии.

Санкции ввели и против российского производителя дронов "Кронштадт", который поставляет беспилотниками российским военным.

"Украинское ПВО почти наверняка ограничило пилотируемые полеты за пределы их линии фронта, поэтому Россия, скорее всего, была вынуждена использовать больше БПЛА. Вероятно, это приводит к увеличению спроса на них и истощению мощностей", — говорится в сообщении.

Санкции, введенные Великобританией, помешают "Кронштадту" производить новые дроны, а российские оккупанты тем временем не смогут компенсировать потери беспилотников.

Напомним, украинские бойцы Объединенных сил в течение 25 марта успешно отбили 9 атак врага на Донбассе и нанесли потери российским оккупантам.

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