Великобритания ввела санкции против российского производителя дронов

Беспилотники именно этого производителя используют оккупанты на территории Украины.

Правительство Великобритании ввело новые санкции против 65 физических и юридических лиц, причастных к враждебному вторжению России в Украину.

Об этом пишет разведка Минобороны Британии.

Санкции ввели и против российского производителя дронов "Кронштадт", который поставляет беспилотниками российским военным.

"Украинское ПВО почти наверняка ограничило пилотируемые полеты за пределы их линии фронта, поэтому Россия, скорее всего, была вынуждена использовать больше БПЛА. Вероятно, это приводит к увеличению спроса на них и истощению мощностей", — говорится в сообщении.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 25 March 2022



Пойдем от более чем в UK government's response: https://t.co/tD70NEEBd8



#StandWithUkraine pic.twitter.com/OcvQHs0qIb — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 25 марта 2022

Санкции, введенные Великобританией, помешают "Кронштадту" производить новые дроны, а российские оккупанты тем временем не смогут компенсировать потери беспилотников.

Напомним, украинские бойцы Объединенных сил в течение 25 марта успешно отбили 9 атак врага на Донбассе и нанесли потери российским оккупантам.

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