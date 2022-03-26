Велика Британія запровадила санкції проти російського виробника дронів

Безпілотники саме цього виробника використовують окупанти на території України.

Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти 65 фізичних та юридичних осіб, які причетні до ворожого вторгнення Росії в Україну.

Про це пише розвідка Міноборони Британії.

Санкції запровадили й проти російського виробника дронів "Кронштадт", який постачає безпілотники російським військовим.

"Українська ППО майже напевно обмежила пілотовані польоти за межі їхньої лінії фронту, тому Росія, швидше за все, була змушена натомість використати більше БПЛА. Ймовірно, це призводить до збільшення попиту на них та виснаження потужностей", - йдеться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 March 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/OcvQHs0qIb — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 25, 2022

Санкції, які запровадила Велика Британія, завадять "Кронштадту" виробляти нові дрони, а російські окупанти тим часом не зможуть компенсувати втрати безпілотників.

Нагадаємо, українські бійці Об’єднаних сил протягом 25 березня успішно відбили 9 атак ворога на Донбасі та завдали втрат російським окупантам.

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