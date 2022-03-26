У Німеччині штрафуватимуть за використання символу окупантів "Z"

У Німеччині штрафуватимуть за використання символу окупантів "Z"

Поліція Нижньої Саксонії вже отримала відповідний наказ.

У Німеччині будуть штрафувати осіб, які використовують символ російських окупантів "Z".

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Про це пише видання DW.

Загалом, поліцію Нижньої Саксонії вже поінформували, що латинську літеру "Z". використовують, аби підтримати російську агресію проти України. Тому, публічне використання цього символу є кримінальним злочином.

Також планується ввести відповідний штраф й у Баварії. У міністерстві юстиції заявили, що місцеві правоохоронні органи вже "вживають послідовних заходів проти людей, які публічно схвалюють агресивну війну, що порушує норми міжнародного права".

Нагадаємо, символ "Z", який використовують російські окупанти в Україні, у Чехії хочуть прирівняти до нацистської свастики і відповідно переслідувати за його використання.

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