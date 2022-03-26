В Германии будут штрафовать за использование символа оккупантов "Z"

В Германии будут штрафовать за использование символа оккупантов "Z"

Полиция Нижней Саксонии уже получила соответствующий приказ.

В Германии будут штрафовать лица, которые используют символ российских оккупантов "Z".

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Об этом пишет издание DW.

В целом полицию Нижней Саксонии уже проинформировали, что латинскую букву "Z". используют, чтобы поддержать российскую агрессию против Украины. Поэтому публичное использование этого символа является уголовным преступлением.

Также планируется ввести соответствующий штраф в Баварии. В министерстве юстиции заявили, что местные правоохранительные органы уже "принимают последовательные меры против людей, которые публично поддерживают агрессивную войну, нарушающую нормы международного права".

Напомним, символ "Z", который используют российские оккупанты в Украине, в Чехии хотят приравнять к нацистской свастике и соответственно преследовать за его использование.

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