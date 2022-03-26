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Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 25 марта: список

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Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 25 марта: список

Фото: Служба безопасности Украины/Telegram

В обстрелах фосфорными боеприпасами враг обвиняет Украину, хотя это – фейк.

В Украине собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов", которые враг продуцировал в течение 25.03.2022 года.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram-канале.

Список фейков, манипуляций и дезинформации

  • Министерство обороны РФ заявило о перехвате украинских тайных документов, в которых якобы речь идет о плане подготовки и проведения наступательной операции на ТОТ Донецкой и Луганской областей, которая должна была начаться с 22 января. Однако опубликованные РФ документы предполагают не реализацию наступательной операции, а формирование сводных подразделений для проведения ротации украинских военных. Это тоже фейк.

"Остановим инфотеррор", — говорится в сообщении.

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