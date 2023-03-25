Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Крупнейший в мире: мегаконтейнеровоз MSC Irina отправился в первый рейс

Крупнейший в мире: мегаконтейнеровоз MSC Irina отправился в первый рейс

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
888
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Крупнейший в мире: мегаконтейнеровоз MSC Irina отправился в первый рейс

Фото: People's Daily

Судно может перевозить 24 346 морских контейнеров.

Крупнейший в мире мегаконтейнеровоз MSC Irina 23 марта совершил свой первый коммерческий рейс из контейнерного терминала в порту Циндао на восток Китая.

Об этом сообщает People's Daily.

Фото: People's Daily / ©
Фото: People's Daily

Построенное в Китае судно имеет длину около 400 метров и ширину 61,3 метра. Оно может перевозить 24 346 морских 20-футовых контейнеров (6,096 м).

Напомним, контейнерный импорт в Россию упал на 60% с начала войны.

Читайте также:

Афера с кораблями: Россия провозит оружие через Босфор

Афера с кораблями: Россия провозит оружие через Босфор

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
888
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация