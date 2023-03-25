Крупнейший в мире: мегаконтейнеровоз MSC Irina отправился в первый рейс

Крупнейший в мире мегаконтейнеровоз MSC Irina 23 марта совершил свой первый коммерческий рейс из контейнерного терминала в порту Циндао на восток Китая.

Об этом сообщает People's Daily.

Фото: People's Daily

Построенное в Китае судно имеет длину около 400 метров и ширину 61,3 метра. Оно может перевозить 24 346 морских 20-футовых контейнеров (6,096 м).

Напомним, контейнерный импорт в Россию упал на 60% с начала войны.

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