Контейнерний імпорт у Росію впав на 60% від початку війни – Bloomberg

Контейнерний імпорт у Росію впав на 60% від початку війни – Bloomberg

Постачання товарів до Росії морем суттєво знизилося після початку вторгнення РФ до України.

Через санкції за вторгнення в Україну Росія суттєво скоротила обсяги імпорту. Провідні логістичні корпорації, такі як Maersk, CMA-CGM і Hapag-Lloyd, призупинили роботу невдовзі після початку війни.

Як пише Bloomberg, через це кількість контейнеровозів у російських водах значно скоротилася.

Зазначається, що порівняно з піковими значеннями листопада 2021 року у водах РФ перебуває на 60% менше контейнеровозів.

Після повномасштабного вторгнення в Україну та подальших санкцій з країни вийшли сотні транснаціональних компаній, відтак росіянам довелося шукати сировину від альтернативних іноземних постачальників, а також шукати нові маршрути або лазівки, аби дістати товари.

Нагадаємо, Євросоюз 3 червня затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, яким заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з РФ до своїх країн-членів. Зауважимо, що ці обмеження не стосуються продуктів, по постачаються трубопроводом, чого вимагала Угорщина.