Прикордонники показали "дорогу життя" в Бахмуті (відео)

Прикордонники показали дорогу в Бахмуті, який сьогодні залишається найскладнішою ділянкою на фронті.
Працівники Державної прикордонної служби України показали мандрівку у Бахмуті на Донеччині. Місто сьогодні залишається епіцентром бойових дій.
Відповідне відео з'явилося на сторінці ДПСУ в Telegram.
На кадрах видно, як українські захисники, попри "прильоти" по місту, оминають всі атаки російський окупантів і продовжують свій рух. Зазначається, що ролик був знятий 24 березня.
"Фортеця Бахмут. Кожна дорога в місті - це дорога життя!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що штурм російської армії в районі Бахмута практично зупинився. Тепер Росія, ймовірно, прагне змістити свій оперативний фокус на Авдіївку.
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