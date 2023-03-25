Прикордонники показали "дорогу життя" в Бахмуті (відео)

Прикордонники показали дорогу в Бахмуті, який сьогодні залишається найскладнішою ділянкою на фронті.

Працівники Державної прикордонної служби України показали мандрівку у Бахмуті на Донеччині. Місто сьогодні залишається епіцентром бойових дій.

Відповідне відео з'явилося на сторінці ДПСУ в Telegram.

На кадрах видно, як українські захисники, попри "прильоти" по місту, оминають всі атаки російський окупантів і продовжують свій рух. Зазначається, що ролик був знятий 24 березня.

"Фортеця Бахмут. Кожна дорога в місті - це дорога життя!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що штурм російської армії в районі Бахмута практично зупинився. Тепер Росія, ймовірно, прагне змістити свій оперативний фокус на Авдіївку.

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