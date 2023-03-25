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Пограничники показали "дорогу жизни" в Бахмуте (видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
507
Время на прочтение
1 мин
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Пограничники показали "дорогу жизни" в Бахмуте (видео)

Пограничники показали дорогу в Бахмуте, который сегодня остается самым сложным участком на фронте.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины показали путешествие в Бахмуте Донецкой области. Город сегодня остается эпицентром боевых действий.

Соответствующее видео появилось на странице ГПСУ в Telegram.

На кадрах видно, как украинские защитники, несмотря на "прилеты" по городу, обходят все атаки российских оккупантов и продолжают свое движение. Отмечается, что ролик был снят 24 марта.

"Крепость Бахмут. Каждая дорога в городе – это дорогая жизнь!", — говорится в сообщении.

Напомним, британская разведка сообщила, что штурм российской армии в районе Бахмута практически остановился. Теперь Россия, вероятно, стремится сместить свой оперативный фокус на Авдеевку.

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Дата публикации
Просмотры
507
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