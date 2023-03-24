Румынская депутат инициировала аннексию частей Украины: в МИД отреагировали

В парламент Румынии внесен законопроект, который требует "вернуть" в состав этого государства некоторые южные регионы Украины.

В пятницу, 24 марта, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что украинское внешнеполитическое ведомство инициирует введение санкций против депутата румынского парламента Дианы Шошоаке "как лица, представляющего угрозу национальной безопасности".

Такое сообщение появилось на его Facebook-странице после того, как Шошоаке подала в парламент законопроект, требующий аннексии Румынией таких территорий, которые сейчас являются частью Украины: Северная Буковина, Герца, Бугеакул (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный.

"Классический пример из методики российского реваншизма. Мы решительно осуждаем попытку подвергнуть сомнению территориальную целостность Украины, подорвать дух добрососедства между Украиной и Румынией. МИД Украины инициирует наложение санкций на Диану Шошоаке как лицо, создающее угрозу национальной безопасности”, – прокомментировал такую законодательную инициативу Олег Николенко.

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Как сообщает Digi24.ro, румынская депутатка в ответ заявила, что "Украина является оккупантом некоторых румынских территорий, которые борются за возвращение в лоно родины" и вслед за кремлевской пропагандой обвинила украинское государство в "нацистской политике".

В издании подчеркнули, что известная своей антиукраинской риторикой депутат Шошоаке своей законодательной инициативой публично поддерживает выступление бывшего президента России Дмитрия Медведева, который еще летом прошлого года заявил, что Румыния хочет аннексировать территории Украины. Кроме того, Шошоаке является хорошим другом российского посла в Бухаресте, на приглашения которого она каждый раз отзывалась. Во время своего последнего визита в дипломатическое представительство Кремля в Бухаресте она отмечала "итоги спецоперации" в Украине.

Напомним, по случаю российского "Дня народного единства" президент РФ Владимир Путин обвинил Польшу и Румынию в стремлении "вернуть" территории Украины, которые после Второй мировой войны "отнял у них Сталин". В МИД Румынии подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и напомнили Кремлю о завоевательной войне, которую ведет РФ.

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