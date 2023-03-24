"РФ заплатит за агрессию против Украины": экономист о санкциях и репарациях

На сегодняшний день есть определенные суммы, арестованные и «замороженные» в Европе.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что цифра разрушений РФ в Украине варьирует в зависимости от методики оценок.

Такое мнение он высказал в прямом эфире телеканала Freedom.

Экономист отмечает, что согласно одним данным, она составляет около 430 млрд долларов, согласно другим — уже достигает 700 млрд.

«Разрушение жилищного фонда и инфраструктуры составляет более 150 млрд долларов по состоянию на февраль этого года. Надо понимать, что для восстановления экономики денег потребуется больше. Эти суммы не конечны, потому что военные действия продолжаются, соответственно, продолжается разрушение критической инфраструктуры, жилищного фонда, промышленных предприятий", — говорит Пендзин.

Он добавляет, что доказанные должны быть документированы. Для этого уже работают соответствующие следственные группы.

"Когда мы говорим о суммах, должны понимать, что это не просто информация для инвесторов о том, сколько необходимо вложить денег. Главная цель — выдвижение счета агрессору для компенсации нанесенного ущерба через механизм репараций. Этот механизм требует четкого анализа потерь, понесенных Украиной", — подчеркивает он.

В частности, сегодня есть определенные суммы, арестованные и «замороженные» в Европе — это деньги Центрального банка России, и деньги российских олигархов, имеющих отношение к агрессии и попавших в санкционные списки.

«Когда начиналась активная фаза боевых действий, за пределами РФ было сконцентрировано около 350 млрд долларов резервов Центрального банка России. млрд долларов. Поэтому объем для работы достаточно велик", — отмечает экономист.

Пендзин говорит, что в принятом 10-м пакете санкций активно обсуждается введение штрафных санкций для европейских компаний и физических лиц, уклоняющихся от выявления российских активов, находящихся у них на счетах.

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"Для физических лиц эта сумма должна составить 50 тысяч евро, для юридических — 10% обращения. Это обсуждается для того, чтобы таким образом стимулировать европейские банки и компании для информирования соответствующих органов ЕС по поводу наличия у них на счетах российских денег, подлежащих ареста Есть большая надежда, что после внесения соответствующих изменений в юридические документы ЕС, эти деньги поступят Украине в качестве репараций», — резюмирует экономист.

Напомним, Верховная Рада приняла закон №7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества, а также порядок получения компенсации.

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