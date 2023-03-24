На этой неделе Украина переходит на летнее время: куда переводить стрелки

В Украине в 2023 году будут переводить часы на летнее время.

Перевод часов в Украине запланирован на 26 марта.

Об этом говорится в постановлении Правительства.

В три часа ночи 26 марта стрелки часов следует перевести на час вперед.

Следует добавить, что в этом году не только Украина будет переводить часы на летнее время, но и страны ЕС. Так, например, в Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Германии время с Украиной будет отличаться час назад. В Молдове, Румынии и Эстонии время будет совпадать с украинским, а вот в Великобритании будет на два часа меньше.

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