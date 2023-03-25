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Моравецкий рассказал, когда в ЕС могут принять 11-й пакет санкций против России

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Моравецкий рассказал, когда в ЕС могут принять 11-й пакет санкций против России

Премьер-министр Польши подчеркнул, что очередные пакеты санкций против России "очень нужны".

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что следующий, 11-й, пакет санкций Евросоюза против России должен быть принят в течение следующих двух месяцев.

Об этом премьер-министр Польши сказал в интервью RMF.FM.

Матеуш Моравецкий отметил, что важно также уплотнение санкций, которые уже были приняты ранее.

"Поэтому Польша действует вдвойне: с одной стороны мы немедленно указываем Еврокомиссии на дыры, пробелы, которые Россия использует, а с другой – мы среди тех стран, которые режиссируют очередные пакеты санкций", — подчеркнул Моравецкий.

На вопрос, когда именно будет принят 11-й пакет санкций, польский премьер выразил надежду, что "в ближайшие два месяца".

По словам Моравецкого, сейчас идет подготовка 11-го пакета санкций.

Польский премьер выразил надежду, что Еврокомиссия подойдет серьезно к вопросу о введении санкций против около 150 российских пропагандистов, которые ширят ненависть к Украине и украинцам. В то же время, санкции против России за похищение и вывоз в РФ украинских детей должны быть "катализатором" для тех стран, которые затрудняются в необходимости их введения.

Напомним, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС ввел почти все возможные санкции против России, и теперь необходимо переключить на финансовую и военную поддержку Украины.

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Дата публикации
Просмотры
274
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