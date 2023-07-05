Экс-жених Рамины Эсхакзай впервые рассказал об их "киношном" расставании

Бывший жених журналистки и интервьюерши Рамины Эсхакзай, адвокат Евгений Пронин впервые рассказал подробности их расставания.

В YouTube-проекте "Эбаут" Пронин откровенно поделился, как они с Эсхакзай пришли к тому, что все же дальше вместе быть не могут. По словам бывшего Рамины, прежде чем разойтись, они даже работали с психологом:

"После 5 лет отношений, после предложения это был такой адаптивный период. Чуть ли не по полочкам. Условно говоря, это не было, что сегодня решили разойтись и сделали об этом пост в Instagram. Разбежались и не общаемся. Мы к этому шли. Мы даже работали со специалистом. Эта работа была больше для того, чтобы сохранить отношения, но в рамках этого труда мы многое проговорили, где у нас совпадает, где не совпадает, мы пришли нормально к расставанию", – объяснил Пронин.

Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин / Фото: instagram.com/raminalalala

Евгений отметил, что их разрыв был достаточно экологичным и вспомнил, как именно произошло расставание:

"У нас было расставание достаточно киношное. Мы пошли поужинали в ресторане, обменялись какими-то подарками, обнялись и решили... Я отвез домой, мы проговорили, обнялись и вышли на следующее утро с публикацией в Instagram", – прокомментировал Пронин.

Рамина Эсхакзай с экс-женихом / Фото: instagram.com/raminalalala

По словам бывшего Рамины, они до сих пор общаются и помогают друг другу, просто "существуют в другом статусе".

Напомним, что Рамина Эсхакзай в течение пяти лет находилась в отношениях с адвокатом Евгением Прониным. 1,5 года назад Пронин сделал предложение интервьюерке. Однако в середине апреля 2023 года Эсхакзай объявила, что они с Прониным приняли решение разойтись.

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