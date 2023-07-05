В твидовом пальто и с красной помадой на губах: принцесса Анна посетила Garden Party

Королевская принцесса Анна составила компанию своему брату королю Чарльзу и его супруге Камилле на Garden Party на территории Холирудского дворца.

72-летняя принцесса Анна прибыла на светское мероприятие в светлом твидовом пальто прямого силуэта, которое застегивалось на золотую булавку и к которому подобрала шляпу и черные перчатки. На шее у принцессы было жемчужное ожерелье из трех нитей, в ушах золотые серьги с жемчужными подвесками, также Анна подчеркнула губы красной помадой.

Ее королевское Высочество держала в руках зонт-трость черного цвета, так как в этот день в Эдинбурге была дождливая погода. Ее брат - король Чарльз - также был с зонтом.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Напомним, вечеринка в саду короля Чарльза и королевы Камиллы во Дворце Холируд стала частью Королевской недели в Эдинбурге. Сегодня пару также ожидает служба благодарения, но на ней монарху не возложат на голову корону, как это предполагалось ранее.

Король Чарльз III и королева Камилла на садовой вечеринке / Фото: Associated Press

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