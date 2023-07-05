У твідовому пальті та з червоною помадою на губах: принцеса Анна відвідала Garden Party

Королівська принцеса Анна склала компанію своєму братові королю Чарльзу та його дружині Каміллі на Garden Party на території Холірудського палацу.

72-річна принцеса Анна прибула на світський захід у світлому твідовому пальті прямого силуету, яке застібалося на золоту шпильку, і до якого підібрала капелюх та чорні рукавички. На шиї у принцеси було перлинне намисто з трьох ниток, у вухах золоті сережки з перлинними підвісками, також Анна підкреслила губи червоною помадою.

Її королівська Високість тримала в руках парасольку чорного кольору, оскільки цього дня в Единбурзі була дощова погода. Її брат король Чарльз також був із парасолькою.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вечірка в саду короля Чарльза та королеви Камілли у Палаці Холіруд стала частиною Королівського тижня в Единбурзі. Сьогодні на пару також чекає служба подяки, але на ній монарху не покладуть на голову корону, як це передбачалося раніше.

Король Чарльз III та королева Камілла на садовій вечірці / Фото: Associated Press

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