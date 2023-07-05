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Повітряна тривога лунає в половині України: в ЗСУ попередили про загрозу

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Повітряна тривога лунає в половині України: в ЗСУ попередили про загрозу

Повітряна тривога 5 липня в Україні

Перед цим Росія різко збільшили кількість своїх ракетоносіїв у Чорному морі.

Повітряна тривога 5 липня оголошена у половині України через ракетну загрозу – на півночі, сході та півдні.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку на півдні та сході України. Можливі пуски росіянами ракет "Калібр". У ПС закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Мапа повітряних тривог 5 липня в Україні / ©
Мапа повітряних тривог 5 липня в Україні

Зауважимо, за даними ОК "Південь", 5 липня Росія різко збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: два надводних та один підводний із загальним залпом до 20 ракет "Калібр".

Нагадаємо, напередодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат застеріг, що російські окупанти продовжувати обстріли України з використанням ракет різного типу та безпілотників. Відсутність обстрілів Києва в останні дні не свідчить про загальне зменшення атак.

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Дата публікації
Перегляди
710
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