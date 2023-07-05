Екснаречений Раміни Есхакзай вперше розповів про їхнє "кіношне" розставання

Колишній наречений журналістки та інтерв'юерки Раміни Есхакзай, адвокат Євген Пронін вперше розповів подробиці їхнього розставання.

У YouTube-проєкті "Ебаут" Пронін відверто поділився, як вони з Есхакзай прийшли до того, що все ж таки далі разом бути не можуть. За словами колишнього Раміни, перш ніж розійтися, вони навіть працювали з психологом:

"Після 5 років стосунків, після освідчення це був такий адаптивний період. Ледь не по поличках. Умовно кажучи, це не було, що сьогодні вирішили розійтися і зробили про це пост в Instagram. Розбіглися і не спілкуємось. Ми до цього йшли. Ми навіть працювали з фахівцем. Ця праця була більше для того, щоб зберегти стосунки, але в рамках цієї праці ми багато чого проговорили, де у нас співпадає, де не співпадає, ми прийшли нормально до розставання", - пояснив Пронін.

Раміна Есхакзай та Євген Пронін / Фото: instagram.com/raminalalala

Євген зазначив, що їхній розрив був достатньо екологічним і пригадав, як саме відбулося розставання:

"У нас було розставання достатньо кіношне. Ми пішли повечеряли в ресторані, обмінялися якимись подарунками, обійнялися і вирішили... Я відвіз додому, ми проговорили, обійнялися і вийшли наступного ранку з публікацією в Instagram", - прокоментував Пронін.

Раміна Есхакзай з екснареченим / Фото: instagram.com/raminalalala

За словами колишнього Раміни, вони досі спілкуються і допомагають одне одному, просто "існують в іншому статусі".

Нагадаємо, що Раміна Есхакзай протягом п'яти років перебувала у стосунках з адвокатом Євгеном Проніним. 1,5 роки тому Пронін освідчився інтерв'юерці. Проте, у середині квітня 2023 року Есхакзай оголосила, що вони з Проніним прийняли рішення розійтися.

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