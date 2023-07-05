Китай "полностью отречется" от Путина, если тот применит ядерное оружие: оценка аналитика

Если Россия применит в войне против Украины ядерное оружие, то страну-агрессора ждет крах.

Китай откажется от поддержки президента России Владимира Путина, если тот применит тактическое ядерное оружие против Украины.

Об этом экс-офицер британской армии, аналитик оборонной промышленности и консультант, специализирующийся на сухопутных войнах, Николас Драммонд рассказал в интервью Daily Express US

Драммонд заверил, что Путина предупредили о том, как применение ядерного оружия повлияет на двусторонние связи России с Китаем.

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"Китай полностью отречется от него (Путина – ред.), и если они станут на нашу сторону против Путина, это будет иметь огромные последствия для России", – сказал аналитик.

По его мнению, хозяин Кремля знает, что "для России (будет) все кончено", если он нанесет ядерные удары по Украине.

"Мы увидим крах России", – сказал британский эксперт по вопросам обороны.

Он также допускает возможность того, что в случае применения Россией ядерного оружия, западные силы разгромят тамошнюю армию на земле "за два-три дня".

В то же время экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил, что вмешательство Китая может помешать России применить ядерное оружие на поле боя. Он также считает, что Пекин не станет на сторону Москвы, если Путин все-таки применит это оружие. Блэр объяснил, что близкий союзник России "не считает в своих интересах скатываться к глобальному конфликту".

Отношение Китая к российскому ядерному оружию

Напомним, в конце марта 2023 года Путин анонсировал завершение летом строительства в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия. Российский диктатор также сказал, что его государство может разместить на территории РБ свое ядерное вооружение.

Китай выступил категорически против этого. Так, на Совбезе ООН китайский представитель подчеркнул, что размещение ядерного оружия за пределами суверенных границ недопустимо.

Кроме того, в МИД Китая отмечали недопустимость разрешения ядерной войны ни при каких условиях. В дипведомстве указывали, что в такой войне невозможно победить, поэтому следует "сосредоточиться на дипломатическом решении проблем".

Отметим, что в марте лидер Китая Си Цзиньпин побывал с трехдневным визитом в Москве, где провел продолжительные переговоры с Путиным. В их совместном заявлении после встречи говорилось – "все государства, обладающие ядерным оружием, должны воздерживаться от размещения ядерного оружия за границей". Однако уже через несколько дней Путин "кинул" Си, когда объявил о своих намерениях отправить тактическое ядерное оружие в Беларусь, отметило в своей статье издание Bloomberg.

Добавим, в июне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о поступлении российского ядерного оружия в страну.

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