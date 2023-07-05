Люди были ошеломлены, когда узнали, что означает клик "Я не робот" — видео

Большинство пользователей видели, как на экране компьютера появляется знак, предлагающий поставить галочку "Я не робот", но мало кто знал, что он делает.

Оказывается, это не просто отслеживание движения курсора, а анализ всего поведения в Интернете.

В эпизоде BBC Qi викторины ведущая Сэнди Токсвиг объяснила, что происходит.

"Смысл не в том, чтобы поставить галочку. Анализируется то, как вы вели себя до того, как поставили ее. Итак, если честно, я не могу рассказать вам все подробности, потому что они держат это в секрете, потому что не хотят, чтобы люди пытались обмануть тест, но в целом вы ставите галочку, и веб-сайт предлагает проверить вашу историю браузера. Скажем, например, прежде чем поставить галочку, вы посмотрели несколько видеороликов с кошками и вам понравился твит о Грете Тунберг, вы проверили свою учетную запись Gmail, прежде чем приступить к работе — все это заставляет их думать, что вы должны быть человеком", — рассказала она.

Далее Токсвиг объяснила, что установка флажка может даже побуждать его к анализу того, как пользователи перемещали мышь по экрану.

"Мне кажется, это немного жутко. По сути, когда вы нажимаете на поле "Я не робот", вы даете указание сайту просмотреть ваши данные и принять решение самостоятельно. Если машина не уверена, именно тогда она направляет вас щелкнуть на изображение пожарных гидрантов", – добавила она.

Ведущие были не единственными, кто был шокирован, поскольку многие прокомментировали пост в TikTok, поделившись своей обеспокоенностью.

Похоже на вторжение в частную жизнь

Это кажется незаконным

Стало немного страшно

Напомним, в Великобритании девушку принесли на выпускной в гробу. Она объяснила свой шокирующий вид.

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