Люди были ошеломлены, когда узнали, что означает клик "Я не робот" — видео

Это не просто отслеживание движения курсора.
Большинство пользователей видели, как на экране компьютера появляется знак, предлагающий поставить галочку "Я не робот", но мало кто знал, что он делает.
Оказывается, это не просто отслеживание движения курсора, а анализ всего поведения в Интернете.
В эпизоде BBC Qi викторины ведущая Сэнди Токсвиг объяснила, что происходит.
"Смысл не в том, чтобы поставить галочку. Анализируется то, как вы вели себя до того, как поставили ее. Итак, если честно, я не могу рассказать вам все подробности, потому что они держат это в секрете, потому что не хотят, чтобы люди пытались обмануть тест, но в целом вы ставите галочку, и веб-сайт предлагает проверить вашу историю браузера. Скажем, например, прежде чем поставить галочку, вы посмотрели несколько видеороликов с кошками и вам понравился твит о Грете Тунберг, вы проверили свою учетную запись Gmail, прежде чем приступить к работе — все это заставляет их думать, что вы должны быть человеком", — рассказала она.
@suckkaaaa2 #duet with @fitzyandwippa ♬ original sound — Fitzy & Wippa — Fitzy Wippa with Kate
Далее Токсвиг объяснила, что установка флажка может даже побуждать его к анализу того, как пользователи перемещали мышь по экрану.
"Мне кажется, это немного жутко. По сути, когда вы нажимаете на поле "Я не робот", вы даете указание сайту просмотреть ваши данные и принять решение самостоятельно. Если машина не уверена, именно тогда она направляет вас щелкнуть на изображение пожарных гидрантов", – добавила она.
Ведущие были не единственными, кто был шокирован, поскольку многие прокомментировали пост в TikTok, поделившись своей обеспокоенностью.
- Похоже на вторжение в частную жизнь
- Это кажется незаконным
- Стало немного страшно
Напомним, в Великобритании девушку принесли на выпускной в гробу. Она объяснила свой шокирующий вид.
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