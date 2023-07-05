Воздушная тревога в Украине: зафиксирован вылет бомбардировщика

Утром 5 июля в юго-восточных областях Украины объявлена воздушная тревога. Она связана с активностью вражеской тактической авиации.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в юго-восточных областях связана с активностью вражеской тактической авиации", – говорится в сообщении.

К слову, ранее – до объявления тревоги – в ПС сообщали о вылете вражеского стратегического бомбардировщика Ту-160.

"В случае объявления тревоги — направляйтесь к укрытиям. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — отмечают в Командовании.

По состоянию на 09:51 сирены раздаются в двух областях. В Херсонской области тревога была объявлена в 09:39, а в Донецкой области — в 09:46.

Карта тревог по утрам 5 июля.

Воздушная тревога ночью 5 июля

Ночью в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе ракетной атаки и ударов дронами.

Известно, что кафиры атаковали дронами Днепропетровщину. Российские войска запустили по области два дрона-камикадзе ночью и утром 5 июля.

Кроме того, взрывы прогремели на Харьковщине. Громко было во время воздушной тревоги, которая длилась с 00:42 до 02:59.

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