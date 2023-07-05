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Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2809
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Сирены прозвучали в ряде областей Украины 5 июля

Сирены прозвучали в 8 регионах.

В ночь на среду, 5 июля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе ракетной атаки. Также оккупанты могут атаковать Украину дронами.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Полтавской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

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Дата публикации
Просмотры
2809
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