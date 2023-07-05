Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

В ночь на среду, 5 июля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе ракетной атаки. Также оккупанты могут атаковать Украину дронами.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Полтавской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.