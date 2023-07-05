Повітряна тривога оголошена в низці областей України

У ніч проти середи, 5 липня, у низці областей України оголошена повітряна тривога. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу ракетної атаки. Також окупанти можуть атакувати Україну дронами.

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Полтавській областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму повітряна тривога оголошена поки що постійно.