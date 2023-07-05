На Сумщині прогриміли 268 вибухів за добу: є пошкодження

Росіяни обстріляли 10 громад.
У вівторок, 4 липня, окупанти обстріляли 10 громад Сумщини. Зафіксовано 36 обстрілів і 268 вибухів.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії та мінометів (36 вибухів). Пошкоджено 3 приватних будинки;
- Білопільська громада: росіяни били з мінометів і гранатометів, а також атакували з гелікоптерів некерованими авіацйними ракетами (47 вибухів);
- Великописарівська громада: були мінометні обстріли (44 вибухи).
- Юнаківська громада: росіяни скинули 15 мін;
- Миропільська громада: заіксовано мінометні та артилерійські обстріли (49 вибухів), Пошкоджено приватну господарчу споруду, приміщення ліцею, 2 приватних будинки та будівлю колишньої ферми;
- Есманська громада: мінометний обстріл та артобстріл (42 вибухи);
- Середино-Будська громада: мінометний обстріл (4 вибухи);
- Глухівська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (23 вибухи);
- Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (6 вибухів);
- Миколаївська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).
Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованих Макіївці й Донецьку прогриміли потужні вибухи. Українські військові заявили про знищення складу з боєприпасами окупантів.
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