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На Сумщині прогриміли 268 вибухів за добу: є пошкодження

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Сумщині прогриміли 268 вибухів за добу: є пошкодження

Росіяни обстріляли 10 громад Смщини / Фото: Сумська ОВА

Росіяни обстріляли 10 громад.

У вівторок, 4 липня, окупанти обстріляли 10 громад Сумщини. Зафіксовано 36 обстрілів і 268 вибухів. 

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА. 

  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії та мінометів (36 вибухів). Пошкоджено 3 приватних будинки;
  • Білопільська громада: росіяни били з мінометів і гранатометів, а також атакували з гелікоптерів некерованими авіацйними ракетами (47 вибухів);
  • Великописарівська громада: були мінометні обстріли (44 вибухи).
  • Юнаківська громада: росіяни скинули 15 мін;
  • Миропільська громада: заіксовано мінометні та артилерійські обстріли (49 вибухів), Пошкоджено приватну господарчу споруду, приміщення ліцею, 2 приватних будинки та будівлю колишньої ферми;
  • Есманська громада: мінометний обстріл та артобстріл (42 вибухи);
  • Середино-Будська громада: мінометний обстріл (4 вибухи);
  • Глухівська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (23 вибухи);
  • Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (6 вибухів);
  • Миколаївська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).

Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованих Макіївці й Донецьку прогриміли потужні вибухи. Українські військові заявили про знищення складу з боєприпасами окупантів.  

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Дата публікації
Перегляди
694
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