На Сумщині прогриміли 268 вибухів за добу: є пошкодження

У вівторок, 4 липня, окупанти обстріляли 10 громад Сумщини. Зафіксовано 36 обстрілів і 268 вибухів.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії та мінометів (36 вибухів). Пошкоджено 3 приватних будинки;

Білопільська громада: росіяни били з мінометів і гранатометів, а також атакували з гелікоптерів некерованими авіацйними ракетами (47 вибухів);

Великописарівська громада: були мінометні обстріли (44 вибухи).

Юнаківська громада: росіяни скинули 15 мін;

Миропільська громада: заіксовано мінометні та артилерійські обстріли (49 вибухів), Пошкоджено приватну господарчу споруду, приміщення ліцею, 2 приватних будинки та будівлю колишньої ферми;

Есманська громада: мінометний обстріл та артобстріл (42 вибухи);

Середино-Будська громада: мінометний обстріл (4 вибухи);

Глухівська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (23 вибухи);

Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (6 вибухів);

Миколаївська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).

Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованих Макіївці й Донецьку прогриміли потужні вибухи. Українські військові заявили про знищення складу з боєприпасами окупантів.