Оккупанты атаковали дронами Днепропетровщину: детали от ОВА

Российские войска запустили по Днепропетровщине два дрона-камикадзе ночью и утром 5 июля.

Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Сети.

Так, после полуночи в Днепропетровской области украинские защитники из воздушного командования "Восток" сбили вражеский беспилотник Shahed-136.

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Других атак на регион ночью не было: во всех городах и районах было тихо.

"А уже к утру агрессор нанес удар из БпЛА по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Предварительно, пострадавших нет. Последствия выясняются", – говорится в сообщении Лысака.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в течение 4 июля российские захватчики нанесли 47 авиационных ударов и устроили 59 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам. Пострадали гражданские, повреждены жилые дома, хозяйственные и административные здания, частные авто.

В частности, оккупанты ударили ракетой "Искандер" по Первомайскому Харьковской области, специально целясь в жилые кварталы. Пока известно о 35 пострадавших, среди которых 10-месячный младенец.

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