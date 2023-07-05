В Украине задерживается ряд поездов: список рейсов

Другие поезда "Укрзализныци" следуют по стране четко по расписанию.

В среду, 5 июля, из-за травм человека на пути в Перемышле в Польше и длительных следственных действиях польской полиции, поезда "Укрзализныци" перемышльского направления задерживаются.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".

По состоянию на восемь часов отстает от графика ряд поездов. График:

716/715 Перемышль – Киев +5:52

32/31 Перемышль — Запорожье +4:24

54/53 Перемышль – Киев +5:40

36/35 Перемышль – Одесса +5:40

37/38 Ужгород – Одесса +3:41

705/706 Киев — Перемышль +1:39

В компании отмечают, что 82 других поезда "Укрзализныци" следуют по стране четко по расписанию.

"Пассажиров указанных поездов просим известить наши поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продления путешествия с учетом опоздания", — отмечают в "УЗ".

Как сообщалось, в Украине появился новый инклюзивный поезд, который будет курсировать по железнодорожному маршруту Ужгород-Львов. Это уже 29-й капитально отремонтированный инклюзивный электропоезд, 19 из которых были подготовлены за время полномасштабной войны.

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