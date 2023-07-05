В Украине задерживается ряд поездов: список рейсов

Другие поезда "Укрзализныци" следуют по стране четко по расписанию.
В среду, 5 июля, из-за травм человека на пути в Перемышле в Польше и длительных следственных действиях польской полиции, поезда "Укрзализныци" перемышльского направления задерживаются.
Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".
По состоянию на восемь часов отстает от графика ряд поездов. График:
716/715 Перемышль – Киев +5:52
32/31 Перемышль — Запорожье +4:24
54/53 Перемышль – Киев +5:40
36/35 Перемышль – Одесса +5:40
37/38 Ужгород – Одесса +3:41
705/706 Киев — Перемышль +1:39
В компании отмечают, что 82 других поезда "Укрзализныци" следуют по стране четко по расписанию.
"Пассажиров указанных поездов просим известить наши поездные бригады о дальнейших пересадках, чтобы железнодорожники смогли предложить удобные опции продления путешествия с учетом опоздания", — отмечают в "УЗ".
Как сообщалось, в Украине появился новый инклюзивный поезд, который будет курсировать по железнодорожному маршруту Ужгород-Львов. Это уже 29-й капитально отремонтированный инклюзивный электропоезд, 19 из которых были подготовлены за время полномасштабной войны.