В Україні затримується низка поїздів: список рейсів

Інші поїзди "Укрзалізниці" прямують по країні чітко за розкладом.

У середу, 5 липня, через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі та тривалі слідчі дії польської поліції, поїзди "Укрзалізниці" перемишльського напрямку затримуються.

Про це повідомили у пресслужбі "УЗ".

Станом на 8:00 відстає від графіку низка потягів. Графік:

716/715 Перемишль - Київ +5:52

32/31 Перемишль - Запоріжжя +4:24

54/53 Перемишль - Київ +5:40

36/35 Перемишль - Одеса +5:40

37/38 Ужгород - Одеса +3:41

705/706 Київ - Перемишль +1:39

В компанії наголошують, що 82 інших поїзди "Укрзалізниці" прямують по країні чітко за розкладом.

"Пасажирів вказаних поїздів просимо сповістити наші поїзні бригади про подальші пересадки, щоб залізничники змогли запропонувати зручні опції продовження подорожі з урахуванням спізнення", - наголошують в "УЗ".

Як повідомлялося, в Україні з'явився новий інклюзивний потяг, який курсуватиме залізничним маршрутом Ужгород-Львів. Це вже 29-й капітально відремонтований інклюзивний електропоїзд, 19 із яких підготували за час повномасштабної війни.

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