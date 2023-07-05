На окупованій території Херсонщини ймовірний спалах холери - Генштаб

У тимчасово окупованих Скадовську та Генічеську Херсонської області збільшилась кількість хворих на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба схожа на холеру.

Про це повідомили 5 липня у ранковому зведенні Генеральний штаб.

Втім, окупаційна російська "влада" намагається приховати ситуацію, що виникла внаслідок сильних паводків через підрив Каховської ГЕС.

"Так звана окупаційна "влада" не визнає збільшення випадків захворювання, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні. Водночас проводить приховану вакцинацію представників своїх "адміністрацій" та їхнього найближчого оточення", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на окупованій Херсонщині

Наприкінці червня стало відомо, що після підриву Каховської ГЕС на окупованій Херсонщині лише за добу виявили 60 тіл цивільних. Загиблих ховають просто у братських могилах без будь-яких позначок.

Крім того, окупанти спалюють тіла загиблих. Для цього вони залучили місцевих мешканців, які збирають останки.

Також на окупованій Херсонщині фіксують спалах гепатиту А. В регіоні різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація. саме тому існує загроза поширення інших вірусних хвороб.

Повідомлялося, що після підриву Каховської ГЕС окупанти намагаються повернутися на позиції, однак потрапляють у власні пастки. Зокрема, росіянам доводиться розміновувати території, які вони замінували раніше.

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