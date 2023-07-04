Каховське водосховище катастрофічно обміліло: дно перетворилось на пустелю

Каховське водосховище катастрофічно обміліло після підриву дамби ГЕС російськими окупантами. Разом з тим річка Дніпро повернулася у межі старого русла, а дно водосховища перетворилось на пустелю.

Про це повідомляють у пресслужбі "Укргідроенерго".

Втім, рівень води продовжує падати. Профільні служби працюють над проєктами щодо усунення наслідків і мінімізації шкоди завданої екоцидом.

Зазначається, що станом на 3 липня середній рівень нижнього б’єфу біля греблі Дніпровської ГЕС дорівнює 12,17 м БС. "Укргідроенерго" з проєктним інститутом відпрацьовують варіанти забезпечення функціонування ДніпроГЕСу в Запоріжжі без обмежень та на повну потужність.

Для вирішення проблем з водопостачанням чотирьох областей України та Криму, а також повернення маневрових потужностей для регулювання пікових навантажень, в тому числі, сонячних і вітрових електростанцій у Херсонській та Миколаївській областях Укргідроенерго спільно з проєктним інститутом розробляють проєкт тимчасових водопідпірних споруд (перемичок) Каховського водосховища у верхньому і нижньому бʼєфах.

Ситуація після підриву Каховської ГЕС

Каховське водосховище перетворюється на річку, наголошують українські науковці. Водосховище пересихає і щоденно втрачає площу водної поверхні.

Фахівців KSE Institute порахували, яких збитків завдано Україні через підрив Каховської ГЕС. Наголошується, що сума прямих збитків складає щонайменше $2 млрд. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості.

Тим часом на дні водосховища продовжують виявляти унікальні артефакти. Археологи вже знайшли предмети часів Другої світової війни, часів українського козацтва, Візантії та навіть палеоліту, наприклад кістки мамонтів.

Разом з тим одеські пляжі небезпечні: у воді чатує невидима інфекція, загрозу несе і пісок. Холероподібні вібріони виявили фахівці у прибережній зоні Чорного моря та на кількох одеських пляжах. Холеру ці збудники викликати не можуть, проте значно підвищують ризик гострих кишкових розладів,

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