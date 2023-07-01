Каховське водосховище перетворюється на річку - науковці

Каховське водосховище після підриву ГЕС перетворюється на річку. Водосховище пересихає і щоденно втрачає площу водної поверхні.

Про це повідомляють фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Науковці обробили спектрозональні знімки території Каховського водосховища, надані Європейським космічним агентством (супутник Sentinel-2А).

Зазначається, що її сумарний показник площі станом на 5 червня становив 2061 кв км, 20 червня - 509,2 кв км - тобто 24% площі від початкового рівня. За словами науковців, зараз спостерігається формування, а точніше, відновлення русла річки Дніпро.

Науковці зауважують, що станом на 20 червня на русло Дніпра припадає 129 км2 площі водосховища. Наразі спостерігається відновлення русла річки.

"Таким чином, більша частина водосховища у засушливий період року пересихатиме, в вологий – наповнюватиметься водою", - йдеться у повідомленні НАН.

Дані по стадіях осушення Каховського водосховища. Фото: НАН.

Підрив Каховської ГЕС

Після підриву росіянами Каховської ГЕС станом на ранок 1 липня рівень води в Дніпрі біля Херсона увійшов в природне русло. Підтопленими залишаються 18 населених пунктів, 17 із них – на тимчасово окупованій території.

Журналісти-розслідувачі "Схем" ідентифікували армійців РФ та їхніх командирів, а також отримали ексклюзивні перехоплення розмов, що відбувалися між російськими військовими в ніч руйнування.Так, позиції на ГЕС та поряд із нею облаштували бійці 205-ї окремої мотострілецької "казачої" бригади Сухопутних військ РФ.

За даними фахівців KSE Institute, сума прямих збитків, спричинених підривом ГЕС, складає щонайменше $2 млрд. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості.

Після теракту росіян морем досі можуть дрейфувати осередки сміття, уламки і скупчення інших предметів, серед яких можуть бути навіть заміновані речі. Їх час від часу може приносити до узбережжя.

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