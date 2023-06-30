У ЗСУ попередили про небезпечні "сюрпризи" в морі

Після підриву окупантами Каховської ГЕС морем досі можуть дрейфувати осередки сміття, уламки і скупчення інших предметів. Серед яких можуть бути навіть заміновані речі. Їх час від часу може приносити до узбережжя.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Багато ще осередків сміття, уламків і скупчень інших предметів може дрейфувати морем і час від часу приносити до узбережжя. Серед цих речей можуть бути і дуже небезпечні. Зокрема, навмисно заміновані предмети, які змивало як засоби диверсії з лівого берега. Тому небезпека залишається дуже високою - тим більше, що пройшли кілька діб штормової погоди. Цілком ймовірно, що зараз до берега може приносити те, що море розколихало. Тому узбережжя залишається зоною небезпеки, зоною оборони, а не зоною відпочинку", - наголосила Гуменюк.

Коментуючи інформацію про загиблих свійських тварин, які винесло до морського узбережжя Абхазії, вона висловила думку, що це можуть бути "трупи, які принесло під час повені".

Нагадаємо, стало відомо, що до морського узбережжя Абхазії після підриву росіянами Каховської ГЕС прибило трупи затонулих свійських тварин. Їх морська хвиля прибила до пляжу в Сухумі, переповненого відпочивальниками.

Читайте також: