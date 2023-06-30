В ВСУ предупредили об опасных "сюрпризах" в море

После подрыва кафирами Каховской ГЭС морем до сих пор могут дрейфовать очаги мусора, обломки и скопления других предметов. Среди них могут быть даже заминированные вещи. Их иногда может приносить к побережью.

Об этом сообщила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Много еще очагов мусора, обломков и скоплений других предметов может дрейфовать морем и время от времени приносить к побережью. Среди этих вещей могут быть и очень опасные. В частности, намеренно заминированные предметы, которые смывали как средства диверсии с левого берега. Поэтому опасность остается очень высокой — тем более, что прошли несколько суток штормовой погоды. По всей вероятности, сейчас к берегу может приносить то, что море раскачало. Поэтому побережье остается зоной опасности, зоной обороны, а не зоной отдыха", — подчеркнула Гуменюк.

Комментируя информацию о погибших домашних животных, вынесенных к морскому побережью Абхазии, она выразила мнение, что это могут быть "трупы, которые принесло во время наводнения".

Напомним, стало известно, что к морскому побережью Абхазии после подрыва россиянами Каховской ГЭС прибило трупы затонувших домашних животных. Их морская волна прибила к пляжу в Сухуме, переполненному отдыхающими.

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