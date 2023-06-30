Оккупанты покидают ЗАЭС: в ГУР рассказали, что там происходит

Тем, кто остается, приказали "во всем винить Украину".

Российские оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС, это происходит на фоне информации об угрозе подрыва станции россиянами.

Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.

"По последним данным, оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников Росатома, которые руководили действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с Росатомом. Согласно полученным указаниям, нужно уехать до 5 июля. Желательное направление – территория оккупированного Крыма. На сегодняшний день известно об отъезде на полуостров начальника юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева", — говорится в сообщении ведомства.

Также на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей. Персоналу, остающемуся на станции, дано указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину".

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в Украину. "Энергоатом" заявлял о давлении российских военных на персонал станции.

Впоследствии в пресс-службе Государственной инспекции ядерного регулирования заявили, что российские военные разместили в помещении турбинного отделения 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции военную технику и взрывчатку.

Находясь в Украине, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что работает над компромиссным планом безопасности для ЗАЭС, и предостерег от усиления военной активности вокруг нее.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и "все для этого подготовила".

29 июня в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях прошли масштабные учения в связи с угрозой катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

По самому худшему сценарию обязательной эвакуации подлежат около 300 тысяч человек из Днепропетровской и Запорожской областей.